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Серхио Перес сказал, в каком аспекте он должен стать лучше перед сезоном-2023

Серхио Перес сказал, в каком аспекте он должен стать лучше перед сезоном-2023
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что в минувшем сезоне ему не хватило стабильности для того, чтобы выступить лучше.

«Сезон начинался очень хорошо. Поначалу у нас были проблемы с надёжностью болида, но мы придерживались плана и были нацелены на победу в чемпионате. По ходу сезона у меня было несколько неудачных гонок, из-за которых я не смог реально побороться за чемпионство, так что нам есть над чем поработать вместе с командой. Нужно убедиться, что мы способны сохранять стабильность и тогда можно снова бороться за титул при наличии машины такого же уровня», — приводит слова Переса Speedcafe.

В прошедшем сезоне Серхио Перес занял третье место в общем зачёте пилотов, уступив Шарлю Леклеру три очка. Напарник мексиканца Макс Ферстаппен стал чемпионом мира.

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