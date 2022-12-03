Серхио Перес сказал, в каком аспекте он должен стать лучше перед сезоном-2023

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что в минувшем сезоне ему не хватило стабильности для того, чтобы выступить лучше.
«Сезон начинался очень хорошо. Поначалу у нас были проблемы с надёжностью болида, но мы придерживались плана и были нацелены на победу в чемпионате. По ходу сезона у меня было несколько неудачных гонок, из-за которых я не смог реально побороться за чемпионство, так что нам есть над чем поработать вместе с командой. Нужно убедиться, что мы способны сохранять стабильность и тогда можно снова бороться за титул при наличии машины такого же уровня», — приводит слова Переса Speedcafe.
В прошедшем сезоне Серхио Перес занял третье место в общем зачёте пилотов, уступив Шарлю Леклеру три очка. Напарник мексиканца Макс Ферстаппен стал чемпионом мира.
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