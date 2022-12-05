Хорнер высказался по поводу возможного назначения в «Феррари»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу увольнения Маттиа Бинотто из «Феррари», а также ответил на вопрос о возможном заключении контракта с итальянской командой.
«Я не удивлён тому, что Бинотто был уволен. За всё время, пока я работаю в «Ред Булл», в «Феррари» сменилось шесть руководителей. Ему пришлось непросто в этом году, несмотря на то что у них была быстрая машина.
Должность руководителя в «Феррари»? Я не собираюсь уходить из «Ред Булл». Я в этой команде с самого начала и сильно привязался к ней», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
Напомним, Бинотто покинет итальянскую команду 31 декабря нынешнего года. Пока «Скудерия» не определилась с его преемником.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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