Хорнер высказался по поводу возможного назначения в «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу увольнения Маттиа Бинотто из «Феррари», а также ответил на вопрос о возможном заключении контракта с итальянской командой.

«Я не удивлён тому, что Бинотто был уволен. За всё время, пока я работаю в «Ред Булл», в «Феррари» сменилось шесть руководителей. Ему пришлось непросто в этом году, несмотря на то что у них была быстрая машина.

Должность руководителя в «Феррари»? Я не собираюсь уходить из «Ред Булл». Я в этой команде с самого начала и сильно привязался к ней», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, Бинотто покинет итальянскую команду 31 декабря нынешнего года. Пока «Скудерия» не определилась с его преемником.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: