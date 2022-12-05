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В «Феррари» отреагировали на мнение, что команда уступила «Ред Булл» из-за работы с шинами

В «Феррари» отреагировали на мнение, что команда уступила «Ред Булл» из-за работы с шинами
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Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа сделал заявление о работе команды с шинами в минувшем сезоне Формулы-1. В начале чемпионата «Скудерия» одержала две победы в первых трёх Гран-при, демонстрируя низкий износ шин. Однако затем ситуация изменилась, в лидеры вышел австрийский гоночный коллектив «Ред Булл». У некоторых возникало подозрение, что в погоне за скоростью «Феррари» начала применять более агрессивные регулировки, из-за чего сильнее нагружать шины.

«Честно говоря, я думаю, что это неверное представление. С чем мы боролись, так это с нехваткой темпа. «Ред Булл» смог оторваться на две десятых, что означало, что нам не удавалось брать поул-позиции. Так что пришлось догонять. И, конечно, когда пытаешься соперничать с теми, кто на самом деле быстрее тебя, это неминуемо сказывается на шинах. Так что мы не думаем, что была какая-то проблема», — приводит слова Клиа Motorsport.

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