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«Думал, он не знает о моём существовании». Леклер рассказал о письме от Феттеля

«Думал, он не знает о моём существовании». Леклер рассказал о письме от Феттеля
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился воспоминаниями о бывшем напарнике, четырёхкратном чемпионе мира Себастьяне Феттеле.

«Феттель был великолепен и много добился в спорте. Об этом не особо есть что сказать, но он невероятен как человек. Хорошо помню, как я работал на симуляторе «Феррари», когда был пилотом Формулы-2. Это была нелёгкая работа, и она очень утомляла.

В то время я думал, что Себ даже не знал о моём существовании. Однако в определённый момент я получил от него письмо, в котором он благодарил меня за мою упорную работу. Это был важный момент для меня, пусть этот жест и был очень небольшим», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Напомним, Феттель завершил карьеру по окончании сезона-2022.

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