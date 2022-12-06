«Думал, он не знает о моём существовании». Леклер рассказал о письме от Феттеля

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился воспоминаниями о бывшем напарнике, четырёхкратном чемпионе мира Себастьяне Феттеле.



«Феттель был великолепен и много добился в спорте. Об этом не особо есть что сказать, но он невероятен как человек. Хорошо помню, как я работал на симуляторе «Феррари», когда был пилотом Формулы-2. Это была нелёгкая работа, и она очень утомляла.



В то время я думал, что Себ даже не знал о моём существовании. Однако в определённый момент я получил от него письмо, в котором он благодарил меня за мою упорную работу. Это был важный момент для меня, пусть этот жест и был очень небольшим», — приводит слова Леклера RacingNews365.



Напомним, Феттель завершил карьеру по окончании сезона-2022.