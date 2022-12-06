«Он всегда был хорош». В «Мерседесе» рассказали о переговорах с Риккардо
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что команда вела переговоры с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо.
«Мы вели переговоры с Риккардо. Он отличный парень. Мне нечего сказать. Жаль, что его нет в кокпите, потому что Даниэль Риккардо должен быть в гоночной машине. Но этого не произошло. Никто не понимает, почему годы в «Макларене» не сложились так, как все предыдущие годы. Я помню Даниэля по юниорской серии, он всегда был хорош.
По сути, нам просто нужно было время, чтобы понять, что мы хотим делать. «Ред Булл» был его домом в течение долгого времени. Он знает людей оттуда и надеется, что у него там будет хорошая сделка», — приводит слова Вольфа GPFans.
Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1:
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