Вольф: дни, когда мы проигрываем, — это дни, о которых наши конкуренты будут жалеть

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу итогов сезона-2022.

«Мы говорили об этом последние восемь лет. Как мы отреагируем, если это произойдёт — как справимся с проигрышем? Конечно, мы знали, что рано или поздно это случится, и вот мы здесь.

Я особенно горжусь командой, тем, как мы восстанавливались в течение сезона, потому что это не был всплеск в одной гонке. Не было чёткой траектории, которая шла только вверх; у нас были хорошие гонки, а потом мы опять откатились назад. При этом я думаю, что в конце сезона мы были гораздо ближе к нашим соперникам, к машинам, идущим впереди, чем в начале. Для дальнейших успехов нужно потерпеть неудачу и ошибиться.

В конце концов всё возвращается к фразе: «Дни, когда мы проигрываем, — это дни, о которых наши конкуренты будут жалеть», потому что мы учимся большему. Надеюсь, будущее станет тому доказательством», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.