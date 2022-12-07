Видео: гонщик-каскадёр пролетел на «Субару» над вертолётом и сразился с самолётом

Известный гонщик и каскадёр Трэвис Пастрана принял участие в съёмках видеоролика, посвящённого трюкам, выполненным на специально модернизированной универсале Subaru 1983 года. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Hoonigan.
На видео Пастрана выполняет множество опасных трюков, включая прыжок через мост с нависшим под пропастью вертолётом, драг-рейсинг и даже соревнование с самолётом.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Hoonigan.
Автомобиль, используемый Пастраной, был специально модернизирован — несмотря на то, что машина полностью внешне соответствует своему массовому аналогу, у автомобиля специальное, сделанное на заказ шасси с трубчатой рамой, а также особые панели кузова и двери из углеродного волокна. Кроме того, у машины более широкая колёсная база в сравнении со стоковой комплектацией.
Пастрана — один из самых титулованных в мире спортсменов, участвовавших в соревнованиях по мотокроссу, суперкроссу, мотофристайлу и ралли. Трэвиса называют основателем мотофристайла.
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