«Это невозможно». Вольф — о возможности приглашения Бинотто в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможности приглашения Маттиа Бинотто в немецкую команду.



«В последние годы у нас с Маттиа были трения и споры, это ни для кого не секрет. Но в 2022 году наши взаимоотношения сильно улучшились. Всегда было понятно, под каким прессингом он находится в „Феррари“. Если ты устроился работать руководителем „Феррари“, то тебе лучше сразу позаботиться о хороших бонусах в случае увольнения. В итоге случилось неизбежное, хотя Бинотто продержался дольше, чем я предполагал.



В „Феррари“ давление на руководителя команды всегда выше. Ты представляешь страну. Болельщики могут быть жестокими — они либо превозносят тебя, либо могут попросту уничтожить. Если ты итальянец, то давление ещё выше. Иностранец может не читать новости, но итальянцы всегда под прицелом прессы.



Приглашение Бинотто в „Мерседес“? Нет, слишком уж много чашек мы разбили в спорах за последние годы. Это невозможно. Но я не могу говорить за все команды. Маттиа хорошо разбирается в Формуле-1, так что может найти себе роль в одной из команд. Подписать его захотят многие», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.