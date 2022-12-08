Гран-при Нидерландов продлил контракт с Формулой-1
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Трасса Зандворт продолжит проводить Гран-при Нидерландов после продления контракта с Формулой-1. Контракт на проведение Гран-при Нидерландов должен был истечь в 2023 году, но теперь соревнования будут проводиться до сезона 2025 года.
Напомним, этап в Нидерландах вернулся в календарь Формулы-1 в 2021 году. До этого в последний раз он проводился в 1985 году.
В 2021 и 2022 годах оба этапа выиграл голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вместе с ним в этом году подиум разделили представитель «Мерседеса» Джордж Расселл и Шарль Леклер («Феррари»). Лидировавший за 11 кругов до финиша ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым.
Самые важные Гран-при Нидерландов Формулы-1:
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