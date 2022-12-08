Ферстаппен объяснил, почему он выступает против спринтерских гонок

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу спринтерских гонок в Формуле-1.

«Честно говоря, я просто не большой поклонник этого. Мне кажется, что мы толком не участвуем в гонках, потому за спринт ты получаешь немного очков. Ты также знаешь, что не можешь рисковать, потому что есть главная гонка — и именно там разыгрываются основные очки.

С этими машинами, возможно, гонки немного лучше, но в целом вы не видите большого количества обгонов, если только кто-то не находится вне позиции. Так что для меня это не очень весело», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

В 2023 году в Формуле-1 состоится шесть спринтерских гонок. Как и сообщалось инсайдерами ранее, они пройдут на Гран-при Азербайджана, Австрии, Бельгии, Катара, США и Бразилии.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: