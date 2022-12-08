Норрис отрицает, что «Макларен» разрабатывал машину под его требования

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос, разрабатывала ли команда машину под его стиль пилотирования.



«Машина не разрабатывалась, чтобы больше соответствовать моему стилю пилотирования, это факт. Единственное, о чём я говорил — о розовой кнопке на руле, потому что её нажатие приводит к тому, что батарея начинает перезаряжаться. Так что стоит держаться подальше от неё. Это была единственная просьба.



Разумеется, в последние годы инженеры слушали мои комментарии, но не проектировали машину под мои требования. Если это было так, то результат ужасен, они не справились. Никто не старался помочь мне больше, чем Даниэлю Риккардо», — приводит слова Норриса GPFans.



В минувшем сезоне Ландо Норрис занял седьмое место в общем зачёте пилотов, Даниэль Риккардо — 11-е.

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