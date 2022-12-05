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Риккардо объяснил, почему Норрис пока не может сравниваться с Ферстаппеном

Риккардо объяснил, почему Норрис пока не может сравниваться с Ферстаппеном
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Бывший пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо объяснил, почему его экс-напарника британца Ландо Норриса пока нельзя сравнивать с действующим лидером Формулы-1 голландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Трудно проводить прямое сравнение, пока он [Норрис] не находится в топ-команде и регулярно не лидирует. Это понятно, я не пытаюсь дискредитировать его, но об этом тяжело говорить, пока вы не узнаете, как он справляется с давлением.

В этот момент я вспоминаю Льюиса и думаю: «Да, он побеждал за рулём блестящей машины. Однако он так или иначе побеждал и справлялся с давлением», – сказал Риккардо в подкасте Beyond The Grid.

Ранее в интервью Риккардо дал совет новичку «Макларена» Оскару Пиастри.

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