Формула-1 назвала топ-10 пилотов сезона-2022. Ферстаппен – 1-й, Расселл выше Хэмилтона

Официальный сайт Формулы-1 представил рейтинг лучших пилотов минувшего сезона. Рейтинг определяли пять экспертов, которые выставляли оценки по десятибалльной шкале, основываясь на их выступлениях на каждом Гран-при. Итоговые показатели представляют собой средние баллы за все этапы.



В результате первое место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вице-чемпион Шарль Леклер в рейтинге экспертов также оказался вторым. Третью позицию разделили Джордж Расселл («Мерседес» и Ландо Норрис («Макларен»). Немного отстали от тройки лучших Льюис Хэмилтон («Мерседес» и Фернандо Алонсо («Альпин»). Они разделили пятое место. Замкнул рейтинг Александер Албон из «Уильямса».



Рейтинг пилотов Формулы-1 сезона-2022:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,8.

2. Шарль Леклер («Феррари») – 8,2.

3-4. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8.

3-4. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8.

5-6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,7.

5-6. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,7.

7-8. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,3.

7-8. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,3.

9. Эстебан Окон («Альпин») – 7,2.

10. Александер Албон («Уильямс») – 7,0.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: