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Формула-1 назвала топ-10 пилотов сезона-2022. Ферстаппен – 1-й, Расселл выше Хэмилтона

Формула-1 назвала топ-10 пилотов сезона-2022. Ферстаппен – 1-й, Расселл выше Хэмилтона
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Официальный сайт Формулы-1 представил рейтинг лучших пилотов минувшего сезона. Рейтинг определяли пять экспертов, которые выставляли оценки по десятибалльной шкале, основываясь на их выступлениях на каждом Гран-при. Итоговые показатели представляют собой средние баллы за все этапы.

В результате первое место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вице-чемпион Шарль Леклер в рейтинге экспертов также оказался вторым. Третью позицию разделили Джордж Расселл («Мерседес» и Ландо Норрис («Макларен»). Немного отстали от тройки лучших Льюис Хэмилтон («Мерседес» и Фернандо Алонсо («Альпин»). Они разделили пятое место. Замкнул рейтинг Александер Албон из «Уильямса».

Рейтинг пилотов Формулы-1 сезона-2022:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,8.
2. Шарль Леклер («Феррари») – 8,2.
3-4. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8.
3-4. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8.
5-6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,7.
5-6. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,7.
7-8. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,3.
7-8. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,3.
9. Эстебан Окон («Альпин») – 7,2.
10. Александер Албон («Уильямс») – 7,0.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена:

Рейтинг: 18 лучших гонщиков в истории Формулы-1 Рейтинг: 18 лучших гонщиков в истории Формулы-1
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