Хорнер: в «Феррари» огромное давление, но Бинотто хорошо работал

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением об уходе Маттиа Бинотто из «Феррари».



31 декабря Бинотто окончательно покинет итальянскую команду. Ожидается, что его заменит Фредерик Вассёр.



«Нужно отдать должное Бинотто, он работал очень хорошо, подготовил конкурентоспособную машину и мотор для «Феррари» в прошедшем сезоне. Разумеется, бывало всякое с технической точки зрения. Он посвятил «Феррари» длительный период карьеры, и уверен, что ему очень тяжело далось решение уйти. В этой команде всегда огромное давление, это национальная команда, ещё и автопроизводитель. За время моей работы в «Ред Булл» у них теперь будет шестой руководитель. Это показывает высокое давление на этой работе.



Я считаю, «Феррари» была быстрее нас в начале сезона, но получилось остаться в борьбе, а это было крайне важно», — приводит слова Хорнера Autosport.