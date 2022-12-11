Росберг объяснил, почему Ферстаппену было проще бороться с Хэмилтоном, чем ему

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о борьбе Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном и вспомнил о своём противостоянии с британским пилотом.



«В «Мерседесе» все должны были сохранять нейтралитет и по отношению ко мне, и по отношению к Хэмилтону. Было очень странно, ведь все понимали, что гаражи соперничают. Это негативно сказывалось на балансе. По сути, я попал в изоляцию.



Ферстаппену было проще. Он гонщик номер один, и в команде спокойная атмосфера. У Макса бойцовский характер, какой был у Михаэля Шумахера и Айртона Сенны. Он не ошибается. Ферстаппен поразил меня в этом сезоне. После плохого начала он выдал рекордные 15 побед, причём выигрывая часто за счёт продвижения. Он всегда будет в пятёрке лучших гонщиков, и у него уже сейчас больше побед в гонках, чем у Алонсо», — цитирует Росберга La Gazzetta dello Sport.