Росберг объяснил, почему Ферстаппену было проще бороться с Хэмилтоном, чем ему

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о борьбе Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном и вспомнил о своём противостоянии с британским пилотом.
«В «Мерседесе» все должны были сохранять нейтралитет и по отношению ко мне, и по отношению к Хэмилтону. Было очень странно, ведь все понимали, что гаражи соперничают. Это негативно сказывалось на балансе. По сути, я попал в изоляцию.
Ферстаппену было проще. Он гонщик номер один, и в команде спокойная атмосфера. У Макса бойцовский характер, какой был у Михаэля Шумахера и Айртона Сенны. Он не ошибается. Ферстаппен поразил меня в этом сезоне. После плохого начала он выдал рекордные 15 побед, причём выигрывая часто за счёт продвижения. Он всегда будет в пятёрке лучших гонщиков, и у него уже сейчас больше побед в гонках, чем у Алонсо», — цитирует Росберга La Gazzetta dello Sport.
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