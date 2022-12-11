Окон: уважаю Алонсо, но меня расстроили его слова на Гран-при Бразилии

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался о двух годах сотрудничества с двукратным чемпионом Формулы-1 испанцем Фернандо Алонсо, а также вспомнил об инциденте между ними на Гран-при Бразилии этого года.
Напомним, пилоты столкнулись в спринте, после чего Алонсо раскритиковал напарника и признался, что рад уходу из команды по окончании сезона.
«Если задуматься о двух последних годах, то они получились отличными. Я обязан уважать Фернандо за то, чего он добился в Формуле-1. Он является одной из легенд спорта, но я сильно расстроился из-за того, что он сказал на Гран-при Бразилии.
Как по мне, мы проделали хорошую работу, и это самое важное. Мы провели несколько по-настоящему хороших для команды гонок и помогли ей закрепиться на четвёртом месте в Кубке конструкторов», – приводит слова пилота издание Racingnews365.
- 11 декабря 2022
-
22:58
-
20:57
-
19:27
-
18:55
-
17:50
-
17:42
-
16:55
-
15:48
-
14:54
-
14:29
-
13:41
-
12:54
-
12:17
-
11:36
-
10:29
-
01:59
-
01:12
-
00:40
- 10 декабря 2022
-
22:54
-
21:54
-
21:43
-
20:49
-
19:57
-
18:47
-
17:33
-
16:55
-
15:56
-
15:30
-
14:43
-
14:04
-
13:40
-
13:21
-
13:15
-
12:50
-
12:40