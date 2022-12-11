Окон: уважаю Алонсо, но меня расстроили его слова на Гран-при Бразилии

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался о двух годах сотрудничества с двукратным чемпионом Формулы-1 испанцем Фернандо Алонсо, а также вспомнил об инциденте между ними на Гран-при Бразилии этого года.

Напомним, пилоты столкнулись в спринте, после чего Алонсо раскритиковал напарника и признался, что рад уходу из команды по окончании сезона.

«Если задуматься о двух последних годах, то они получились отличными. Я обязан уважать Фернандо за то, чего он добился в Формуле-1. Он является одной из легенд спорта, но я сильно расстроился из-за того, что он сказал на Гран-при Бразилии.

Как по мне, мы проделали хорошую работу, и это самое важное. Мы провели несколько по-настоящему хороших для команды гонок и помогли ей закрепиться на четвёртом месте в Кубке конструкторов», – приводит слова пилота издание Racingnews365.