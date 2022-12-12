Окон рассказал, чему научился у Алонсо за два совместных года в «Альпин»
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался о двух годах сотрудничества с двукратным чемпионом Формулы-1 испанцем Фернандо Алонсо.
«Я не соответствую его опыту, но, как и любой гонщик, вы учитесь, особенно с новым напарником по команде. Было интересно поработать с чемпионом мира и понаблюдать за тем, что он делает.
Он осведомлён обо всём, будь то его положение в гонке после трёх пит-стопов, двух пит-стопов. Он знает, с кем гоняется, и всегда находится на два пит-стопа впереди. Моя первая гонка с тремя пит-стопами состоялась в Бахрейне в этом году, хотя у меня ещё мало опыта в гонках с двумя пит-стопами. Понимание таких гонок – вот то, на что я обращал внимание», – приводит слова пилота издание Racingnews365.
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