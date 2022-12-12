Стало известно, боевым пилотом какой серии может стать Даниил Квят в 2023 году

Российский гонщик Даниил Квят может дебютировать в чемпионате мира по гонкам на выносливость в категории LMP2. Об этом информирует Endurance-Info. Сообщается, что в WEC в 2023 году Даниил может оказаться за рулём одного из двух Oreca 07 Prema Racing, став боевым пилотом команды. По сведениям источника, россиянин уже провёл тесты в составе команды на трассе «Поль Рикар».
Напомним, в WEC Квят должен был выступать в нынешнем году, однако не смог принять участие в чемпионате из-за ситуации на Украине. Там он должен был выступать в составе G-Drive Racing.
Весной 2022 года Даниил отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) специально для гонщиков из России и Беларуси.
Квят сразился на силомере с чемпионом мира по кикбоксингу:
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