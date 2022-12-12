Доменикали объяснил, чем немедленно должен заняться новый руководитель «Феррари»

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о первостепенной задаче будущего руководителя «Феррари». Напомним, 31 декабря эту должность покинет Маттиа Бинотто. Пока «Феррари» не делала заявлений о его преемнике.



«Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен долгое время были на вершине мира. Шарль и Карлос, безусловно, могут добиться того же. У них есть всё необходимое для успеха. Их партнёрство может долго продолжаться, и это поможет им, да и команде, расти.

Но в Формуле-1 ваш партнёр по команде — ваш первый соперник, поэтому будущее сотрудничество зависит от того, как будут строиться их отношения. Это важная тема, которой новый руководитель команды должен будет заняться немедленно, потому что она деликатная», — приводит слова Доменикали GrandPX.news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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