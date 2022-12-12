Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Доменикали объяснил, чем немедленно должен заняться новый руководитель «Феррари»

Доменикали объяснил, чем немедленно должен заняться новый руководитель «Феррари»
Комментарии

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о первостепенной задаче будущего руководителя «Феррари». Напомним, 31 декабря эту должность покинет Маттиа Бинотто. Пока «Феррари» не делала заявлений о его преемнике.

«Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен долгое время были на вершине мира. Шарль и Карлос, безусловно, могут добиться того же. У них есть всё необходимое для успеха. Их партнёрство может долго продолжаться, и это поможет им, да и команде, расти.

Но в Формуле-1 ваш партнёр по команде — ваш первый соперник, поэтому будущее сотрудничество зависит от того, как будут строиться их отношения. Это важная тема, которой новый руководитель команды должен будет заняться немедленно, потому что она деликатная», — приводит слова Доменикали GrandPX.news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

Новость по теме
Основатель «Заубера» сделал заявление в связи с возможным уходом Вассёра в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022