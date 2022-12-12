Владельцы «Уильямса» прокомментировали уход двух ведущих сотрудников команды

Мэттью Сэвидж, глава «Дорилтон Кэпитал» – фонда-владельца «Уильямса», прокомментировал новость об уходе из команды руководителя Йоста Капито и технического директора Франсуа-Ксавье Демезон.
«Мы хотели бы поблагодарить Йоста [Капито] за тяжёлую работу и самоотверженность. Мы приступили к процессу основательного изменения, чтобы начать путь возрождения «Уильямса». И мы благодарны Йосту за то, что он отложил свой уход в отставку и принял вызов. И сейчас он передаст руководство следующему этапу этого процесса. Мы также хотели бы поблагодарить Франсуа-Ксавье Демезо за его вклад и пожелать ему всего наилучшего», – сказал функционер в пресс-релизе команды.
Ожидается, что в ближайшее время руководство «Уильямса» объявит о назначении нового руководителя команды и технического директора.
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