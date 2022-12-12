Албон обратился к покинувшему «Уильямс» Капито
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Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал новость об уходе из команды её руководителя Йоста Капито.
«Мы проработали вместе всего один год, и за это время ты стал не только руководителем команды, но и отличным другом. Спасибо, Йост, за веру в меня и за всю оказанную поддержку. Желаю тебе всего наилучшего в будущем», – написал Албон в социальных сетях.
Ожидается, что в ближайшее время руководство «Уильямса» объявит о назначении нового руководителя и технического директора, с поста которого ушёл Франсуа-Ксавье Демезон. В минувшем сезоне команда заняла последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков.
Ранее в интервью Капито прокомментировал уход из «Уильямса».
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