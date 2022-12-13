Даннер: увольнение Бинотто отбросило «Феррари» на три года назад
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Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Даннер высказался об увольнении Маттиа Бинотто из «Феррари» и его замене на Фредерика Вассёра.
«В Формуле-1 есть слово, ассоциирующееся с успехом, и это слово — преемственность. Даже если дела идут не лучшим образом, то лучше проанализировать проблемы, реструктурировать команду, но продолжать работать в рамках одной большой системы. Я боюсь, что уход Маттиа Бинотто отбросил «Феррари» на три года назад», — приводит слова Кристиана Даннера PlanetF1.
Напомним, ранее стало известно, что Фредерик Вассёр займёт должность руководителя «Феррари». Этот пост он должен занять 9 января 2023 года. Кроме того, Фредерик будет выполнять обязанности генерального менеджера «Скудерии».
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