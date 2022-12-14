Ферстаппен раскрыл, что почувствовал день спустя после победы на скандальном ГП Абу-Даби

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил об ощущениях после победы на Гран-при Абу-Даби сезона-2021. Та виктория принесла ему титул чемпиона Формулы-1.
«Я просто был счастлив, что сезон закончился. Не могу сказать, что это очень здорово – проводить такие сезоны каждый год. Мы отлично провели ночь после гонки и испытали невероятное облегчение. Ведь в течение многих лет мы пытались сократить отставание от «Мерседеса». Но у нас ничего не получалось. Но тогда мы наконец этого добились, и всё встало на свои места. Проснуться в понедельник после этого было приятно», — приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.
На Гран-при Абу-Даби-2021 голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
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