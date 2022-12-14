«Форд» может стать мотористом «Ред Булл» с сезона-2026
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» ведёт переговоры с компанией «Форд» о брендировании своих двигателей с 2026 года, сообщает итальянское издание Motorsport.
По информации источника, «Форд» не собирается приобретать часть акций команды, в отличие от «Порше», сделка австрийцев с которыми сорвалась в 2022 году.
При этом в случае успеха переговоров производить моторы будет «Ред Булл» на своём заводе Powertrains, а соглашение с «Фордом» будет иметь больше маркетинговый, чем технический эффект.
Тем не менее в «Форде» готовы оказывать австрийской команде техническую поддержку в тех областях, в которых она может потребоваться.
Что касается «Хонды», то японский автопроизводитель рассматривает вариант с покупкой команды «Альфа Таури».
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