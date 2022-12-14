Окон рассчитывает на дальнейший прогресс «Альпин»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о работе команды в сезоне-2022.



«Производство обновлений в этом сезоне было просто потрясающим, а поставка запчастей на высочайшем уровне. Я никогда раньше не был в команде Формулы-1, в которой бы так быстро поступало настолько много деталей. Люди оставались на заводе в праздники и выходные, усердно работая над изготовлением днища или переднего крыла. Честно, я был очень впечатлён. Пару месяцев назад я посетил отдел производства и поблагодарил их, они заслужили это.



Благодаря их тяжёлой работе нам удалось сделать шаг вперёд. Я не видел подобного в командах, в которых я был раньше.



Думаю, мы на правильном пути. С этого момента „Альпин“ будет только прибавлять», — приводит слова Эстебана Окона RacingNews365.