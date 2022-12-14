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Окон рассчитывает на дальнейший прогресс «Альпин»

Окон рассчитывает на дальнейший прогресс «Альпин»
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о работе команды в сезоне-2022.

«Производство обновлений в этом сезоне было просто потрясающим, а поставка запчастей на высочайшем уровне. Я никогда раньше не был в команде Формулы-1, в которой бы так быстро поступало настолько много деталей. Люди оставались на заводе в праздники и выходные, усердно работая над изготовлением днища или переднего крыла. Честно, я был очень впечатлён. Пару месяцев назад я посетил отдел производства и поблагодарил их, они заслужили это.

Благодаря их тяжёлой работе нам удалось сделать шаг вперёд. Я не видел подобного в командах, в которых я был раньше.

Думаю, мы на правильном пути. С этого момента „Альпин“ будет только прибавлять», — приводит слова Эстебана Окона RacingNews365.

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