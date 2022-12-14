Герхарда Бергера не интересует работа в автоспорте

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказался о возможности возглавить одну из команд Формулы-1.



«Меня всегда приглашают участвовать в различных интересных проектах, но никаких постоянных должностей в автоспорте в моих личных жизненных планах нет», — приводит слова Герхарда Бергера Motorsport Magazin.



Ранее слухи связывали Бергера с местом в «Феррари», которое в итоге занял Фредерик Вассёр.



Напомним, Вассёр заменит в составе «Феррари» Маттиа Бинотто, ранее Фредерик возглавлял «Альфа Ромео».



В Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место, набрав 55 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. «Феррари» была второй (554 очка).