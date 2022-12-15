Росберг: если Мик Шумахер не вернётся в пелотон в 2024-м, то, вероятно, попрощается с Ф-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о Мике Шумахере.
«Здорово, что Мик в итоге смог получить свой шанс в Формуле-1, мне было интересно наблюдать за его выступлениями. К сожалению, ему пришлось непросто, потому что на гоночной дистанции него был один из худших болидов пелотона. В таких условиях его результаты можно сравнивать только с напарником. На фоне Магнуссена Мику не хватало стабильности, а Кевин всегда использовал шансы, когда они появлялись.
Роль резервиста в 2023 году — хороший вариант для Мика. Так у него будут шансы на возвращение в 2024 году, но ему нужен будет богатый спонсор, который проплатит его возвращение. Если же Мик не вернётся в пелотон в 2024-м, то, вероятно, попрощается с Формулой-1», — приводит слова Росберга Sport1.
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