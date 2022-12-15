Квят сводил дочку в парк аттракционов. Фото

Российский гонщик Даниил Квят опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал, как отдыхает вместе со своей дочкой в парке аттракционов.

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

Напомним, недавно Квят дебютировал в серии NASCAR, приняв участие в двух гонках. В первой, на этапе NASCAR Xfinity Series, Даниил пришёл к финишу 15-м. Во второй гонке Квят не сумел закончить дистанцию. Россиянин стартовал с 33-й позиции и на первых кругах, несмотря на нестабильный темп, удерживал её, но затем откатился на 34-ю строчку. В конце 17-го круга Даниил неожиданно свернул в боксы, после чего выяснилось, что на машине вышел из строя двигатель, и Квят в итоге сошёл с дистанции.