Мик Шумахер признался, что ещё в 2014 году познакомился с симулятором на базе «Мерседеса»

Немецкий гонщик Мик Шумахер признался, что в 2014 году провёл сессию работы на симуляторе на базе команды «Мерседес».



«С 2014 года, когда я в последний раз был здесь, произошло много изменений, и это очевидно. Тогда я сделал своего рода тайный визит на базу команды, чтобы провести свой первый сеанс на симуляторе. Здорово видеть такой рост команды. Это показывает, почему сейчас команда находится на таком уровне. Я рад быть частью этого, увидеть больше и познакомиться со всеми на заводе», — приводит слова Мика Шумахера RaceFans.



Последние два сезона Мик Шумахер провёл в качестве боевого пилота в «Хаасе». Американская команда приняла решение не продлевать контракт с Шумахером и заменила его на Нико Хюлькенберга.