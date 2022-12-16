Мик Шумахер признался, что ещё в 2014 году познакомился с симулятором на базе «Мерседеса»
Поделиться
Немецкий гонщик Мик Шумахер признался, что в 2014 году провёл сессию работы на симуляторе на базе команды «Мерседес».
«С 2014 года, когда я в последний раз был здесь, произошло много изменений, и это очевидно. Тогда я сделал своего рода тайный визит на базу команды, чтобы провести свой первый сеанс на симуляторе. Здорово видеть такой рост команды. Это показывает, почему сейчас команда находится на таком уровне. Я рад быть частью этого, увидеть больше и познакомиться со всеми на заводе», — приводит слова Мика Шумахера RaceFans.
Последние два сезона Мик Шумахер провёл в качестве боевого пилота в «Хаасе». Американская команда приняла решение не продлевать контракт с Шумахером и заменила его на Нико Хюлькенберга.
Комментарии
- 16 декабря 2022
-
22:55
-
21:51
-
21:06
-
20:55
-
19:58
-
19:49
-
19:01
-
18:53
-
17:55
-
17:43
-
16:11
-
15:36
-
14:27
-
13:34
-
12:49
-
12:18
-
11:37
-
10:52
-
10:01
-
00:57
-
00:54
-
00:47
- 15 декабря 2022
-
23:54
-
23:48
-
22:48
-
21:47
-
21:41
-
20:51
-
19:56
-
19:52
-
18:51
-
18:48
-
17:28
-
17:24
-
16:26
Партнерский контент