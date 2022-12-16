Ферстаппен высказался об отказе Колтону Херте в получении суперлицензии
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу проблем с получением суперлицензии, с которыми столкнулся в 2022 году Колтон Херта.
«Думаю, в прошлом многие великие гонщики не смогли бы попасть в Формулу-1 с нынешней системой. Это очень сложно, и я не всегда с этим согласен. Думаю, для некоторых пилотов иногда это необходимо, но если у вас на примете есть большой талант, то ему не нужно проводить 24 сезона в юниорских сериях, чтобы получить все эти очки. Это сложно. У некоторых это получается без проблем, но очень обидно, если вам отказывают в возможности попасть в Формулу-1. Если Колтон сможет выиграть чемпионат IndyCar, то это откроет перед ним много дверей», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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