Албон: у нас с Риккардо разные ситуации, но я могу его понять

Пилот «Уильямса» Александер Албон признался, что понимает ситуацию Даниэля Риккардо, покидающего Формулу-1.
«Я был в несколько ином положении. Но я могу понять, о чём он говорит, потому что если у вас плохой сезон в Формуле-1, то это очень сильно истощает вас. Я могу говорить, основываясь на собственном опыте. Мы рождены, чтобы быть конкурентоспособными, и мы жаждем этого, а когда это не так, то нам приходится с этим жить. Всё дело в производительности и хорошей работе.
Так что да, это очень тяжело, думаю, мне потребовалась пара недель, чтобы оправиться от потери места, но, поскольку я был молод, я сразу же считал, что у меня ещё будет шанс вернуться обратно. Возможно, то же самое сейчас чувствует Мик Шумахер. Это чувство можно описать как желание что-то доказать», — приводит слова Албона PlanetF1.
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