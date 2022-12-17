Росберг: на одинаковых машинах только Хэмилтон может конкурировать с Ферстаппеном

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что с нидерландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном сейчас может конкурировать только Льюис Хэмилтон.



«Макс Ферстаппен скоро войдёт в пятёрку лучших пилотов Формулы-1 всех времён. Рядом с Сенной, Шумахером, Хэмилтоном будет и его имя. Это произойдёт в ближайшее время.



Ферстаппен в минувшем сезоне был сильнее напарника, а напарник — тот человек, с которым лучше всего себя сравнить. При этом у него были хорошие напарники. Возьмите Гасли, Переса — они не достигают и половины уровня Макса. В прошлом году Серхио порой приближался к Ферстаппену, но в целом находился на нейтральной территории. Я думаю, на одинаковых машинах только Хэмилтон мог бы быть на одном уровне с Максом», — приводит слова Росберга Sport1.de.