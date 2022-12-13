Ферстаппен ответил, обсуждали ли они с Хэмилтоном Гран-при Абу-Даби — 2021

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен признался, что не обсуждал с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном скандальный Гран-при Абу-Даби сезона-2021.



«Говорил ли с Хэмилтоном о финале? Нет. Сезон ведь окончен. Нужно просто это оставить в прошлом. Многие всегда будут говорить о финальной гонке. Но нужно смотреть на весь сезон в целом. Мы боролись в течение всего года. И об этом следует помнить», — приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.



Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. На Гран-при Абу-Даби голландец вырвал победу у Хэмилтона, который тогда был его главным конкурентом. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. Льюис болезненно воспринял поражение от Макса. Сообщалось даже, что он мог уйти из Формулы-1.

Кепку Макса Ферстаппена сжигают: