Росберг рассказал, в какой команде Формулы-1 он бы хотел выступать
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Чемпион мира 2016 года бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг поделился мыслями о том, в какой команде Формулы-1 он бы хотел выступать.
«Если бы я сейчас продолжал выступать в Формуле-1 и мог самостоятельно выбирать, то подписал бы контракт с «Ред Булл», что наверняка помогло бы мне получить конкурентоспособную машину. Ну или я бы пошёл в «Феррари», так как это легендарная команда, у которой своя неповторимая аура. Однако в этом случае я бы не стал рассчитывать на победу в чемпионате», — приводит слова Росберга La Gazzetta dello Sport.
Нико Росберг становился вице-чемпионом Формулы-1 в 2014 и в 2015 годах. В 2016 году Росберг завоевал чемпионский титул, опередив Льюиса Хэмилтона, после чего завершил карьеру.
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