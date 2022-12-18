Росберг рассказал, в какой команде Формулы-1 он бы хотел выступать

Чемпион мира 2016 года бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг поделился мыслями о том, в какой команде Формулы-1 он бы хотел выступать.



«Если бы я сейчас продолжал выступать в Формуле-1 и мог самостоятельно выбирать, то подписал бы контракт с «Ред Булл», что наверняка помогло бы мне получить конкурентоспособную машину. Ну или я бы пошёл в «Феррари», так как это легендарная команда, у которой своя неповторимая аура. Однако в этом случае я бы не стал рассчитывать на победу в чемпионате», — приводит слова Росберга La Gazzetta dello Sport.



Нико Росберг становился вице-чемпионом Формулы-1 в 2014 и в 2015 годах. В 2016 году Росберг завоевал чемпионский титул, опередив Льюиса Хэмилтона, после чего завершил карьеру.

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