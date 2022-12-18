Серхио Перес сделал подарок всем сотрудникам «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поблагодарил сотрудников коллектива за минувший сезон, по итогам которого команда стала обладателем Кубка конструкторов, а голландец Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом Формулы-1. Сам же мексиканец занял третье место.

Так, Перес купил 1400 бутылок текилы для всех сотрудников, сопроводив презент открыткой:

«Спасибо за всю вашу тяжёлую работу и поддержку по ходу сезона. Я очень горд быть частью семьи «Ред Булл». Желаю вам прекрасного отдыха. Не могу дождаться следующего сезона. Чеко Перес».

Ранее чемпион мира 2016 года Нико Росберг назвал единственного пилота, способного навязать конкуренцию Максу Ферстаппену на одинаковых болидах.

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