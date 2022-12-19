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Экс-президент ФИА Жан Тодт — о ЧМ-2022: в очередной раз спорт объединил нации

Экс-президент ФИА Жан Тодт — о ЧМ-2022: в очередной раз спорт объединил нации
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Бывший президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Какой финал! Поздравляю чемпиона мира Аргентину, а также Францию и всех участников. Браво ФИФА и Катар за организацию. В очередной раз спорт объединил нации», — написал в своих соцсетях Тодт.

Чемпионом мира стала сборная Аргентины, обыгравшая Францию в финале в серии пенальти.

Напомним, аргентинцы открыли счёт в матче, на 23-й минуте лидер команды Лионель Месси реализовал пенальти. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.

На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.

В дополнительное время вновь отличились Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.

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