Экс-президент ФИА Жан Тодт — о ЧМ-2022: в очередной раз спорт объединил нации

Бывший президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу в Катаре.



«Какой финал! Поздравляю чемпиона мира Аргентину, а также Францию и всех участников. Браво ФИФА и Катар за организацию. В очередной раз спорт объединил нации», — написал в своих соцсетях Тодт.

Чемпионом мира стала сборная Аргентины, обыгравшая Францию в финале в серии пенальти.

Напомним, аргентинцы открыли счёт в матче, на 23-й минуте лидер команды Лионель Месси реализовал пенальти. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.



На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.



В дополнительное время вновь отличились Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.