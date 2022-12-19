Цунода: я добился серьёзного прогресса в 2022 году, но с машиной было много проблем

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода подвёл итоги сезона-2022.



«Со своей стороны я добился серьёзного прогресса с точки зрения физического состояния, менталитета и качества пилотирования от гонки к гонке. Так что я доволен формой, в которой сейчас нахожусь. Было обидно, что мне не удалось показать результаты, как в прошлом году. Очевидно, что прошлогодняя машина была хороша, но у меня было больше проблем. Смешанные чувства. Новая машина, новый регламент, работа над обновлениями — у меня ещё никогда не было такого большого проекта и такого большого развития. Мне понравилось, но у нас было много проблем. Обидно, но что есть – то есть», — приводит слова Юки Цуноды GPFans.



По итогам завершившегося сезона Цунода занял 17-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Его напарник Пьер Гасли занял 14-ю позицию. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Титул он выиграл во второй раз подряд.