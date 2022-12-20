Уиндзор: Расселл будет врезаться в Хэмилтона и не станет уступать

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор считает, что в новом сезоне борьба между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном станет ещё жёстче.



«Я думаю, их борьба будет в десятки раз хуже, чем у Льюиса с Нико Росбергом. То, что было между ними в Барселоне, для Расселла и Хэмилтона будет только началом. Джордж — жёсткий пилот и не станет уступать Хэмилтону, он будет врезаться в него, если оба получат машины, способные выигрывать.



При этом, думаю, Льюис останется собой. Это по-прежнему лучший гонщик, которого я видел со времён Ники Лауды. Он редко попадает в аварии, но Джордж будет маячить рядом, а Хэмилтон будет очень раздражаться. Я настаиваю, что если у вас в команде есть Льюис, то в напарники ему нужен кто-то вроде Боттаса», — сказал Уиндзор на своём Twitch-канале.