Уиндзор: Расселл будет врезаться в Хэмилтона и не станет уступать

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор считает, что в новом сезоне борьба между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном станет ещё жёстче.
«Я думаю, их борьба будет в десятки раз хуже, чем у Льюиса с Нико Росбергом. То, что было между ними в Барселоне, для Расселла и Хэмилтона будет только началом. Джордж — жёсткий пилот и не станет уступать Хэмилтону, он будет врезаться в него, если оба получат машины, способные выигрывать.
При этом, думаю, Льюис останется собой. Это по-прежнему лучший гонщик, которого я видел со времён Ники Лауды. Он редко попадает в аварии, но Джордж будет маячить рядом, а Хэмилтон будет очень раздражаться. Я настаиваю, что если у вас в команде есть Льюис, то в напарники ему нужен кто-то вроде Боттаса», — сказал Уиндзор на своём Twitch-канале.
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