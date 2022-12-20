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Фото Келли Пике на обложке Vogue возмутило платформу, поддерживающую девушек в гонках

Фото Келли Пике на обложке Vogue возмутило платформу, поддерживающую девушек в гонках
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Девушка двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Келли Пике попала на обложку нидерландской версии журнала Vogue, что вызвало возмущение платформы, которая поддерживает девушек в гонках Females in Motorsport.

«Очень разочаровывает видеть на обложке журнала Келли Пике в качестве представительницы женщин в автоспорте. Есть много женщин, которые действительно соревнуются в спорте и постоянно сталкиваются с различными невзгодами. Вместо этого гонщики должны слушать её истории. Это не личная неприязнь к Келли, а, скорее, вопрос, почему было принято решение сделать из неё представителя женщин в автоспорте», — появилась запись в аккаунте Females in Motorsport в социальных сетях.

Напомним, Келли Пике — дочь трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике.

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