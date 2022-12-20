Келли Пике рассказала, как познакомилась с Максом Ферстаппеном

Девушка Макса Ферстаппена Келли Пике рассказала о том, как она познакомилась с голландским пилотом.
«Макс дружил с моим братом Нельсоном, и однажды мы все пошли поужинать в Монако вечером. Это было шесть лет назад, в 2016 году. Разница в возрасте девять лет, да и возраст Макса в то время… Возможно, было слишком рано начинать отношения, но уже тогда было что-то волшебное в тот вечер. Наша связь началась тогда. И я пока оставляю все как есть.
Может быть, когда-нибудь я расскажу всю эту историю, но я осторожна с тем, что говорю. Приятно
держать некоторые вещи между нами и только между нами», — приводит слова Пике Vogue.
Напомним, слухи об отношениях Ферстаппена и Пике появились в конце 2020 года. Уже в январе 2021 года пара признала связь.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
- 20 декабря 2022
-
15:26
-
15:08
-
14:34
-
14:11
-
13:46
-
13:33
-
12:41
-
12:35
-
11:55
-
11:35
-
10:55
-
10:43
-
09:41
-
09:32
-
00:50
-
00:02
- 19 декабря 2022
-
23:04
-
22:57
-
22:03
-
21:55
-
20:55
-
19:55
-
19:42
-
18:52
-
17:56
-
17:39
-
16:53
-
15:54
-
15:39
-
14:55
-
14:55
-
14:41
-
14:10
-
13:32
-
12:41