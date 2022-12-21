Ральф Шумахер высказался о будущем Мика после «Мерседеса»
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о будущем своего племянника Мика Шумахера в автоспорте. В следующем году Мик будет выступать в «Мерседесе» в качестве резервного пилота. По окончании сезона-2022 он покинул «Хаас».
«У него есть возможность двигаться дальше. Могу представить, что интерес к нему будет со стороны «Ауди», особенно если приять во внимание тот факт, что на рынке, в общем-то, нет ни одного немецкого гонщика. В любом случае он сейчас находится в надёжных руках, а остальное покажет время. У Мика будут шансы», — приводит слова Ральфа Шумахера Sky Sports.
Ранее Ральф оценил переход Мика в «Мерседес».
«Мерседес» связал гонщика Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
Новость по темеРальф Шумахер: «Мерседес» счастлив, что Мик теперь с ними
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