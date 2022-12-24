Сайнс рассказал, чего ему не хватило для борьбы за титул в 2022 году

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, чего ему не хватило для борьбы за титул в сезоне-2022.



«Моя цель — добиться стабильности. Я знаю, что нужно для побед в гонках, но для борьбы за титул нужна стабильность. Если ты едешь в группе лидеров, то в худшем случае финишируешь пятым или шестым. У нас же было шесть или семь сходов, потерянные очки не позволили бороться за титул, хотя стоит отметить, что Ферстаппен и „Ред Булл“ были сильнее.



Думаю, с этим опытом и в случае возвращения стабильного Карлоса образца 2021 года, который бы завершил все гонки, мы бы смогли навязать борьбу за титул», — приводит слова Карлоса Сайнса Autosport.

Напомним, по итогам сезона-2022 Карлос Сайнс стал пятым в личном зачёте чемпионата мира, набрав 246 очков.



При этом в сезоне-2022 Карлос одержал первую победу в карьере, выиграв Гран-при Великобритании.



Напарник Сайнса, Шарль Леклер, закончил чемпионат на второй позиции, записав на свой счёт 308 баллов. Чемпионом мира во второй раз подряд стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, набравший 454 очка.