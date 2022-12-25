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Албон показал шлем в стиле Валентино Росси, в котором он не смог выступить в 2022 году

Албон показал шлем в стиле Валентино Росси, в котором он не смог выступить в 2022 году
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон продемонстрировал шлем для Гран-при Италии, который ему не удалось использовать в этом сезоне из-за того, что он пропускал этап.

Гонщик был вынужден пропустить Гран-при Италии из-за операции. Более того, после операции у Албона возникли осложнения и ему пришлось провести ночь в реанимации. Его заменил Ник де Врис, для которого это была дебютная гонка в Формуле-1. Тем не менее нидерландский гонщик смог набрать два очка.

Шлем выполнен в стиле легендарного гонщика MotoGP Валентино Росси, который являлся кумиром детства Албона.

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