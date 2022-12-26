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Карлос Сайнс оценил свои шансы стать чемпионом Формулы-1

Карлос Сайнс оценил свои шансы стать чемпионом Формулы-1
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28-летний испанский гонщик итальянской команды «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о возможности завоевать чемпионский титул в Формуле-1. По мнению Сайнса, у него на это хорошие шансы.

«Шансы стать чемпионом? Хорошие, ведь я нахожусь в одной из лучших команд в мире, однако в Формуле-1 высокий уровень конкуренции. Я, со своей стороны, из года в год буду прикладывать все усилия, чтобы быть в состоянии использовать возможности. В этом году у меня впервые была действительно конкурентоспособная машина, и это заставило меня многому научиться. Уверен, воспользуюсь этим и продолжу совершенствоваться», — приводит слова Сайнса издание F1i.

Карлос Сайнс продемонстрировал, как он тренируется в сауне:

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