Норберт Хауг категорично высказался о шансах «Мерседеса» бросить вызов «Ред Булл»

Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг высказал уверенность, что в следующем сезоне Формулы-1 «Серебряные стрелы» вернутся к привычному для себя высокому уровню и смогут бросить вызов «Ред Булл».
«Мерседес» не станет начинать 2023 год так же плохо, как 2022-й. А это не облегчит жизнь «Феррари» с её новым руководителем. Уверен, «Мерседес» бросит вызов «Ред Булл» в новом сезоне и захочет вернуть титулы чемпионов мира как среди пилотов, так и среди конструкторов. Этой цели «Серебряные стрелы» будут следовать методично, не допуская компромиссов. C удовольствием расскажу в следующем году тем, кто считает, что Льюис Хэмилтон уже закончил, что всё будет совсем по-другому. Джордж Расселл, без сомнения, топовый пилот. Так что они оба будут стремиться к максимальным показателям», — приводит слова Хауга RND.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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