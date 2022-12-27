Даниил Квят показал фото из тренажёрного зала

Бывший пилот Формулы-1, 28-летний российский гонщик Даниил Квят разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан в тренажёрном зале.
Фото: Из личного архива Даниила Квята
Напомним, весной Даниил отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) специально для пилотов из России и Беларуси. Квят принял решение сосредоточиться на гоночной серии NASCAR. Ранее Даниил выступал в «Королевских гонках». Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году россиянин был резервным пилотом французской команды «Альпин», однако место боевого пилота так и не получил.
Квят сразился на силомере с чемпионом мира по кикбоксингу:
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