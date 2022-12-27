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Чжоу: набранное очко в дебютной гонке заставило людей изменить мнение обо мне

Чжоу: набранное очко в дебютной гонке заставило людей изменить мнение обо мне
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Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал, как ему помог удачный дебют в Формуле-1 на Гран-при Бахрейна в начале сезона.

«Было крайне важно сразу набрать очки из-за всего, с чем я столкнулся во время зимнего перерыва. Когда только объявили о моём приходе, то большинство людей, не знавших меня, судили лишь по национальности. Это было не очень приятно. Я был очень благодарен тому, что заработал очко в первой гонке. Я ответил всем на трассе, и это многое значило для меня, так как люди стали менять мнение обо мне, а также лучше узнавали и понимали меня», — приводит слова Чжоу Autosport.

В дебютном сезоне в Формуле-1 Гуаньюй Чжоу набрал шесть очков и занял 18-е место в общем зачёте пилотов.

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