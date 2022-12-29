RDS GP проведёт онлайн-встречи со звёздными гонщиками серии

Российская Дрифт Серия (RDS GP) начиная с 3 января проведёт онлайн-встречи с пилотами, информирует пресс-служба организации. На вопросы будут отвечать Аркадий Цареградцев, Леонид Шнайдер, Андрей Астапов и Дамир Идиятулин. Эфиры пройдут в телеграм-канале серии. Даты и время будут названы позже.



Недавно Цареградцев, который является действующим чемпионом Российской Дрифт Серии, пообещал в 2023 году обновление команды и повышение мощности автомобилей, на которых будут выступать сам Царь и его напарники. В соответствующем посте, который Аркадий разместил у себя в социальных сетях, он опубликовал три фотографии автомобилей, которые готовят к новому сезону.

Яркие хайлайты 4-го этапа RDS GP в Красноярске: