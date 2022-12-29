Вольф: надеюсь, де Врис однажды окажется в «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о бывшем резервном гонщике команды Нике де Врисе.



«Я думал о том, возможно ли в будущем возвращение де Вриса в «Мерседес». Но я надеюсь, что он останется и сможет достичь успеха в «Альфа Таури». Надеюсь, что он будет выступать настолько хорошо, что однажды окажется в «Ред Булл», потому что он этого заслуживает. Тогда мы воспримем это как спортсмены и будем сражаться», — приводит слова Тото Вольфа ŚwiatWyścigów.pl.



Де Врис дебютировал в Формуле-1 в 2022 году на Гран-при Италии, сумев приехать в очковую зону за рулём «Уильямса». Перед сезоном-2023 Ник подписал контракт с «Альфа Таури», где заменит Пьера Гасли.

Что касается места резервного пилота в «Мерседесе», то его занял Мик Шумахер.