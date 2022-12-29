Льюис Хэмилтон: наследие Пеле будет всегда вдохновлять нас

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на смерть Короля футбола — легендарного бразильца Пеле.



«Сегодня мы потеряли легенду. Спасибо, что делил с нами свой талант, гениальность и любовь. Наследие Пеле будет вдохновлять нас всегда и на все времена», — написал Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях.



Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями этой болезни. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.